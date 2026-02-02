Bu Khofifah Siapkan Jatim Jadi Lumbung Talent DNA Nasional
jpnn.com, JAWA TIMUR - Provinsi Jawa Timur mencatatkan kinerja pelayanan publik terbaik nasional pada 2025 dengan skor 4,75 dari skala 5 berdasarkan penilaian Kementerian PANRB.
Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja bersama lintas sektor, mulai dari perencanaan hingga pelayanan langsung kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemprov Jatim dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter melalui program Jatim Cerdas.
Salah satu langkah strategis yang diperkuat adalah menyiapkan Jawa Timur sebagai lumbung Talent DNA nasional.
“Pelayanan publik yang berkualitas berangkat dari SDM yang tepat di posisi yang tepat. Karena itu, Jatim Cerdas tidak hanya memastikan akses pendidikan, tetapi juga pengembangan potensi setiap anak,” ujar Khofifah saat pelantikan pengurus DPD BMPS kabupaten/kota se-Jawa Timur masa bakti 2025–2030 di Surabaya, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Khofifah, pembangunan pendidikan di Jawa Timur kini diarahkan secara lebih sistematis melalui pemetaan potensi peserta didik sejak dini.
Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng ESQ Corp melalui metode Talent DNA ESQ yang dipandu pendirinya, Ary Ginanjar Agustian.
Metode tersebut memungkinkan pemetaan bakat anak secara terukur dan presisi di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kehutanan, peternakan, teknologi, desain, sosial, budaya, hingga sektor masa depan lainnya.
Jawa Timur meraih skor pelayanan publik tertinggi nasional 2025 seiring penguatan program Talent DNA.
