Bu Yunita Sudah Singgung Pemutusan Kontrak PPPK Paruh Waktu
jpnn.com - BOGOR – Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu berinisial AW yang bertugas di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, terancam terkena sanksi berat.
PPPK Paruh Waktu yang ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu itu terancam diputus kontrak kerjanya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini memproses pemberian sanksi kepada yang bersangkutan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri mengatakan pihaknya telah menyurati perangkat daerah tempat AW bertugas untuk melakukan pemeriksaan internal sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah bersurat ke kepala perangkat organisasi yang bersangkutan agar memproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dinas akan memproses selaku atasan langsung,” kata Yunita di Cibinong, Jumat (15/5).
Dia menjelaskan penanganan kasus tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait disiplin aparatur sipil negara.
Menurut Yunita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan setiap ASN menjaga integritas, menaati peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi nilai dasar ASN.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebut penyalahgunaan narkotika dan keterlibatan dalam tindak pidana bertentangan dengan kewajiban ASN menjaga kehormatan, martabat, dan citra pemerintah.
Bu Yunita menjelaskan sejumlah regulasi yang bisa diterapkan, termasuk kemungkinan sanksi pemutusan kontrak PPPK Paruh Waktu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kejahatan IRT Ini Terungkap, Polisi Sita 163 Paket Sabu-Sabu
- Pemkab Bogor Proses Sanksi Oknum PPPK Paruh Waktu Pengguna Sabu-Sabu
- Begini Nasib PPPK PW di Bogor yang Ditangkap terkait Narkoba
- Aliansi Merah Putih PPPK-P3K PW Bakal Sowan ke Istana, Bertemu Menteri & DPR RI
- Tangkap Petani, Polres Bima Gagalkan Peredaran Sabu-Sabu Bongkahan
- 5 Berita Terpopuler: Rekor Dicetak, PPPK & P3K Paruh Waktu Bakal Jadi PNS Dahulu, Prabowo Merasa Senang