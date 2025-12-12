Buah Komitmen Tata Kelola Kuat, BNI Borong Dua Penghargaan ARA 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) konsistensi menerapkan tata kelola dan keterbukaan informasi. Perseroan meraih dua penghargaan dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2024, termasuk penghargaan kategori 'Perusahaan dengan Peningkatan Nilai Desk Evaluation Tertinggi'.

Penghargaan tersebut diumumkan pada malam penganugerahan ARA di Jakarta, Senin (8/12).

Pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas peningkatan signifikan kualitas Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) BNI dibandingkan tahun sebelumnya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan penghargaan ini mencerminkan upaya berkelanjutan perusahaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kualitas pelaporan dan tata kelola perusahaan. Evaluasi objektif dari para juri menjadi masukan penting untuk penyempurnaan laporan kami, sekaligus motivasi bagi seluruh insan BNI," ujar Okki.

Selain penghargaan peningkatan nilai Desk Evaluation, BNI juga masuk tiga besar kategori BUMN Go Publik Keuangan, menunjukkan meningkatnya daya saing perseroan dalam praktik pelaporan dan tata kelola sepanjang 2024.

Pencapaian ini memperkuat rekam jejak BNI yang tahun ini juga memperoleh predikat Leadership in Corporate Governance dari IICD.

Adapun ARA 2024 menilai perusahaan berdasarkan empat pilar Utama, yakmi etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. BNI disebut menunjukkan kemajuan signifikan pada seluruh aspek tersebut, termasuk integrasi data keberlanjutan yang lebih komprehensif dalam laporan perusahaan.