Buah Manis Inovasi Digital di Wuling Darion
jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors kembali menegaskan langkahnya di jalur transformasi digital. Terutama lewat model terbarunya, Wuling Darion.
Melalui MPV terbarunya itu, Wuling berhasil meraih penghargaan inovasi digital dalam ajang Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2026.
Bukan sekadar kendaraan keluarga di segmen MPV, Darion hadir membawa pendekatan berbeda.
Digitalisasi tidak ditempatkan sebagai fitur tambahan, melainkan menjadi inti dari keseluruhan pengalaman berkendara.
Hasilnya, mobil terasa lebih “hidup”—mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan penggunanya.
Salah satu sorotan utama ada pada platform digital baru yang diusung.
Sistem memungkinkan integrasi yang lebih halus antara manajemen baterai dan performa motor listrik, menciptakan efisiensi sekaligus respons berkendara yang lebih presisi.
Dalam praktiknya, pengemudi tidak hanya mendapatkan performa, tetapi juga kendali yang lebih cerdas terhadap kendaraan.
