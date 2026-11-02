Buah Manis Kepercayaan, Investasi Senilai Rp 9,7 Triliun Segera Masuk Jateng

jpnn.com, JAWA TENGAH - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan dalam waktu dekat akan ada investasi yang masuk ke Jawa Tengah dari sejumlah investor asal Vietnam dan negara lain senilai total Rp 9,7 triliun.

Penanaman investasi itu salah satunya berkat adanya kerja sama sister province antara Jawa Tengah dengan Provinsi Quang Ninh, Vietnam

Menurut Luthfi, ketertarikan dan komitmen calon investor tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor pendukung yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga: Pemprov Jateng Raih Rekor MURI Pengumpulan Minyak Jelantah Terbanyak

Di antaranya terkait kondusivitas wilayah, jaminan perizinan yang mudah dan cepat, kesiapan infrastruktur, serta sumber daya manusia yang kompetitif. Faktor-faktor tersebut merupakan jaminan kepercayaan investor kepada Jawa Tengah.

"Tidak mudah mendapatkan Rp9,7 triliun dalam beberapa hari. Investasi ini bisa didapatkan karena ada kepercayaan. Jadi kami mengajak seluruh stakeholder untuk ikut mendukung pengembangan Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan investasi," kata Luthfi saat ditemui di Semarang pada Senin, 2 November 2026.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Serda Provinsi Jawa Tengah, Urip Sihabudin, telah mengirimkan tim ke Vietnam untuk mengikuti agenda yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vietnam.

Sekaligus menjajaki kerja sama sister province dengan Provinsi Quang Ninh, serta promosi potensi trade, tourism, dan investment (TTI).

"Kami menawarkan potensi investasi, perdagangan, dan pariwisata Jawa Tengah, kemudian penandatanganan business to business. Kami juga sudah bertemu langsung dengan calon investor yang akan investasi di Jawa Tengah," jelasnya.