jpnn.com, JAKARTA - Musikus Bimbim ternyata sempat deg-degan ketika meminta izin kepada personel Slank lainnya untuk merilis karya solo.

Hal tersebut diungkapkannya ketika sesi dengar album solo perdananya, Generasi Rubah di kawasan Barito, Jakarta Selatan pada Rabu (25/11).

"Bikin album lancar, rekaman ancar, nyanyi lancar, yang masih deg-degan izinnya ke anak-anak Slank. Baru di saat-saat terakhir izin, 'Gue mau bikin solo album,'" kata Bimbim.

"Gue merasa 43 tahun bareng Slank tuh seperti keluarga. Rasa kebersamaan, senang-senang, terus tiba-tiba harus sendirian, ada rasa deg-degan ngomongin ke mereka," sambungnya.

Walau begitu, Bimbim akhirnya senang karena personel Slank lainnya mendukung langkahnya menjajal karier solo.

Lagi pula, Kaka, Ridho, Abdee, Ivanka, pun sebelumnya telah memiliki proyek di luar Slank.

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"Gue kan gerbong terakhir ya. Masing-masing sudah punya solo project, gue baru hari ini," bebernya.

Bimbim menyebut meskipun dirinya bersolo karier, Slank tetap menjadi prioritas utama.