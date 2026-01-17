Buaya Muncul Dekat Pemukiman, Warga Resah

jpnn.com, TANJUNG JABUNG TIMUR - Buaya kerap muncul di dekat pemukiman setelah peristiwa banjir luapan Sungai Batanghari di awal Januari 2026.

Warga Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, mulai resah.

"Sudah beberapa kali kami melihat buaya terlihat di kanal sekunder (parit), di depan rumah. Terkadang buaya itu naik ke jalan," kata warga Desa Rantau Rasau II Ade Remanto di Tanjabtim, Sabtu.

Menurut dia, keberadaan buaya di kanal parit mulai terpantau setelah kejadian banjir luapan Sungai Batanghari, meski ukurannya tidak terlalu besar namun hal itu membuat masyarakat menjadi takut. Apalagi buaya sering naik ke jalan desa, terutama saat malam.

"Anak-anak yang biasanya memanfaatkan kanal parit untuk bermain (mandi) sekarang jadi takut, kami minta pemerintah mencari solusi untuk menghalau keberadaan buaya di desa kami," harapnya.

Camat Rantau Rasau Muhammad Yani menjelaskan bahwa kemunculan buaya jenis senyulong (tomistoma schlegelii) terjadi di sejumlah desa. Umumnya wilayah yang dekat dengan Sungai Batanghari.

Dia memerinci berdasarkan laporan dari kepala desa dan warga, buaya senyulong dalam sepekan terakhir telah terlihat di tiga lokasi, seperti di desa Bangun Karya, Pematang Mayang dan Marga Mulya.

Kemungkinan buaya ini berpindah (migrasi) akibat luapan air banjir yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim.