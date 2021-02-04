Bubarkan Tawuran di Manggarai, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

jpnn.com, JAKARTA - Bubarkan tawuran warga, polisi menggunakan gas air mata.

Perkelahian antara warga Gang Tuyul RW 04 dan warga RW 012 di Terowongan Manggarai, Jalan Dr. Soepomo, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, terjadi pada Jumat sore sekitar pukul 15.00 WIB.

"Iya pakai gas air mata biar cepat bubar," kata Kasi Humas Polres Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan, Jumat.

Murodih mengatakan tujuan penggunaan selain untuk membubarkan aksi tawuran, juga demi membuat situasi kondusif, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan.

"Biar cepat bubar dan tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan," ucapnya.

Dihubungi terpisah, VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan meminta kepada pengguna kereta untuk tidak panik terkena gas air mata dari aksi tawuran.

"Namun, demikian pengguna yang terkena efek gas air mata diarahkan petugas ke pos kesehatan Stasiun Manggarai untuk diberikan penanganan pertama," ucap Karina.

Sedangkan untuk operasional perjalanan Commuter Line juga tidak terganggu atas kejadian tersebut.