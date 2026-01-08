menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Opini » Budaya Digital, Nostalgia, dan Konten Kreatif Masa Kini

Budaya Digital, Nostalgia, dan Konten Kreatif Masa Kini

Budaya Digital, Nostalgia, dan Konten Kreatif Masa Kini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Foto: dok PG

jpnn.com - Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi Gerindra, Praktisi di Bidang Digitalisasi dan Big Data Analytics

Dalam beberapa waktu terakhir, percakapan publik di ruang digital menunjukkan arah yang menarik sekaligus mengandung pesan politik yang tidak boleh diabaikan.

Di media sosial, mesin pencari, dan platform berbagi video, tema budaya digital, nostalgia, musik, dan konten kreatif mendominasi atensi masyarakat—baik di Indonesia maupun secara global.

Baca Juga:

Fenomena ini bukan sekadar tren hiburan, melainkan sinyal perubahan relasi warga dengan ruang digital itu sendiri.

Indonesia, dengan ratusan juta pengguna internet dan tingkat partisipasi media sosial yang sangat tinggi, kini hidup dalam ekonomi atensi yang sesungguhnya.

Musik daring, video pendek, dan konten kreatif menjadi arus utama konsumsi publik, melampaui berita dan informasi kebijakan.

Baca Juga:

Ini bukan sekadar preferensi, tetapi cerminan kejenuhan kolektif terhadap ruang digital yang selama ini terlalu cepat, gaduh, dan penuh kompetisi tanpa jeda.

Nostalgia—lagu lama, visual era 1990–2000-an, hingga format konten sederhana—muncul sebagai reaksi kultural. 

Indonesia, dengan ratusan juta pengguna internet dan tingkat partisipasi media sosial yang sangat tinggi, kini hidup dalam ekonomi atensi yang sesungguhnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI