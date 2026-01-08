Budaya Digital, Nostalgia, dan Konten Kreatif Masa Kini
jpnn.com - Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi Gerindra, Praktisi di Bidang Digitalisasi dan Big Data Analytics
Dalam beberapa waktu terakhir, percakapan publik di ruang digital menunjukkan arah yang menarik sekaligus mengandung pesan politik yang tidak boleh diabaikan.
Di media sosial, mesin pencari, dan platform berbagi video, tema budaya digital, nostalgia, musik, dan konten kreatif mendominasi atensi masyarakat—baik di Indonesia maupun secara global.
Fenomena ini bukan sekadar tren hiburan, melainkan sinyal perubahan relasi warga dengan ruang digital itu sendiri.
Indonesia, dengan ratusan juta pengguna internet dan tingkat partisipasi media sosial yang sangat tinggi, kini hidup dalam ekonomi atensi yang sesungguhnya.
Musik daring, video pendek, dan konten kreatif menjadi arus utama konsumsi publik, melampaui berita dan informasi kebijakan.
Ini bukan sekadar preferensi, tetapi cerminan kejenuhan kolektif terhadap ruang digital yang selama ini terlalu cepat, gaduh, dan penuh kompetisi tanpa jeda.
Nostalgia—lagu lama, visual era 1990–2000-an, hingga format konten sederhana—muncul sebagai reaksi kultural.
Indonesia, dengan ratusan juta pengguna internet dan tingkat partisipasi media sosial yang sangat tinggi, kini hidup dalam ekonomi atensi yang sesungguhnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Digitalisasi Pelaku UMKM, Indibiz Tebar Promo Spesial Awal 2026
- Soal Teror ke Konten Kreator, Legislator PDIP: Bukti Kemunduran Peradaban Politik
- Catat, Para Orang Tua Wajib Lakukan Pengawasan kepada Anak Saat Malam Tahun Baru
- Tips dari BRI agar Aman Bertransaksi Perbankan Saat Nataru
- Untar Ungkap Strategi untuk Hadapi Tahun Depan, Silakan Disimak
- Terapkan Digitalisasi, Pertamina Digital Hub Perkuat Ketahanan Energi