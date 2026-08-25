Budi Arie Bicara Percepatan Pemilu, Gerindra Pilih Fokus Sukseskan Program Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyebut parpolnya fokus untuk menuntaskan program prorakyat Presiden RI Prabowo Subianto dan belum berbicara Pemilu 2029.

Hal demikian dikatakan Sugiat menyikapi pernyataan Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi terkait percepatan pemilu dari jadwal semula pada 2029.

"Kami fokus menyukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas," kata Sugiat kepada awak media, Selasa (25/8).

Sugiat mengatakan Gerindra merasa langkah mengawal program Kepala Negara lebih penting ketimbang berbicara kontestasi politik.

"Ya, yang kami fokuskan saat ini itu mengamankan dan mengawal program-program Pak Prabowo yang bermanfaaat bagi masyarakat Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.

Sugiat mempersilakan seluruh pihak untuk mempertanyakan langsung maksud percepatan pemilu dari jadwal awal, yakni 2029 kepada Budi Arie.

"Jadi terkait pernyataannya, hanya Budi Arie yang tahu sendiri maksudnya apa, silakan ditanya ke yang bersangkutan, kami tidak terpengaruh dengan itu," kata dia.

Sebelumnya, Budi Arie mengungkapkan insting politiknya terkait situasi politik tanah air, terkhusus pemilu.