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Budi Arie Blak-blakan soal Gibran Mundur, Surat Pengunduran Diri Sudah Diserahkan ke Prabowo

Budi Arie Blak-blakan soal Gibran Mundur, Surat Pengunduran Diri Sudah Diserahkan ke Prabowo
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: arsip jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut.

“Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie saat dikonfirmasi JPNN.com, Rabu (11/11).

Budi Arie juga membenarkan surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

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“Diserahkan di Halim betul,” ujarnya.

Kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mencuat sejak Selasa (10/11).

Sehari sebelumnya, Gibran diketahui bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keinginannya mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

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Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan tersebut. Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengundurkan diri dari jabatannya.

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