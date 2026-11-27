jpnn.com - Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan eks ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Devid Agus Yunanto diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan makar.

“Jumat ini, (pemeriksaan) Budi Arie (sudah hadir) dan Devid,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Brigjen Susatyo menyebut keduanya diperiksa di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Namun, dia tidak mengungkapkan substansi pemeriksaan.

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa mantan Kepala Densus 88 AT Polri Marthinus Hukom pada Kamis (26/11).

Walakin, Susatyo juga tidak menjelaskan lebih lanjut soal pemeriksaan tersebut.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan makar, yakni personel Polri yang berinisial LSP, ASN, EH, SU, TK, dan II.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers pada Senin (23/11), mengatakan penyidik telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari internal maupun eksternal Polri.

Para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain, turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan/atau dengan maksud menggulingkan pemerintah dan/atau melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan.