jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pihak yang dipanggil kepolisian untuk diperiksa harus berani datang mempertanggungjawabkan perbuatan.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media soal kabar Ketum ProJo Budi Arie Setiadi yang diperiksa Bareskrim Polri pada Jumat (27/11).

"Harus berani mempertanggungjawabkan, ya, seluruh perbuatan yang dilakukan," kata Hasto ditemui setelah menghadiri acara di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (27/11).

Adapun, Budi Arie diperiksa sebagai saksi kasus makar dengan tersangka eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama lima perwira kepolisian lainnya.

Kasus makar bermula setelah LSP dan beberapa perwira kepolisian ditangkap dalam kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, aktivis, wartawan, hingga pejabat negara lain

Hasto mengatakan aksi penyadapan tidak dibenarkan, apalagi ditujukan ke lawan politik demi membungkam demokrasi.

"Ini yang tidak boleh dibenarkan, apalagi penyadapan itu untuk Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kita. Itu suatu tindakan makar," ujar alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.

Hasto mengingatkan kasus makar dengan tersangka LSP menjadi pelajaran bersama agar ke depan tidak boleh terjadi campur tangan kekuasaan menyadap pihak lain secara ilegal.