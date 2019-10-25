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Budi Arie Ungkit Potensi Percepatan Pemilu, Sekjen ProJo Bilang Begini

Budi Arie Ungkit Potensi Percepatan Pemilu, Sekjen ProJo Bilang Begini
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Sekjen DPP ProJo Freddy Alex Damanik menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi meminta semua untuk tenang menyikapi kondisi sosial dam politik. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP ProJo Freddy Alex Damanik menyampaikan enam poin penjelasan setelah heboh potongan video yang merekam ketum organisasinya Budi Arie Setiadi

Diketahui, Budi Arie dalam sebuah video mengungkap potensi percepatan pemilu dari jadwal semula pada 2029.

Pertama, kata Freddy, video yang memperlihatkan Budi Arie disampaikan sepotong, sehingga maksud pernyataan ditangkap seadanya.

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"Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berabagai kemungkinan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8).

Kedua, ujar Freddy, Budi Arie menyampaikan pernyataan terkait kemungkinan percepatan pesta dalam sebuah forum silaturahmi bersama Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Ketiga, dalam kesempatan tersebut ada diskusi internal singkat yang memotret situasi kebangsaan saat ini," ujar alumnus Universitas Lampung itu.

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Keempat, kata Freddy, berbagai masukan saat acara dibahas oleh para peserta untuk bisa memetakan persoalan dan solusi perbaikan.

Kelima, lanjutnya, masukan para sukarelawan kepada Jokowi diharapkan bisa disampaikan eks Gubernur Jakarta itu ke Presiden RI Prabowo Subianto.

Sekjen DPP ProJo Freddy Alex Damanik menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi meminta semua untuk tenang menyikapi kondisi sosial dam politik.

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