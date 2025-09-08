menu
Budi Gunawan Dicopot Gegara Ada Kerusuhan? Istana Menjawab Begini

Budi Gunawan Dicopot Gegara Ada Kerusuhan? Istana Menjawab Begini
Budi Gunawan saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Foto: Dokumentasi Kemenko Polkam

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab adanya anggapan Budi Gunawan dicopot sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) karena adanya rangkaian kerusuhan pada 28—30 Agustus di Jakarta dan beberapa daerah.

Pras -saapaan Prasetyo yang juga juru bicara Presiden RI, membantah anggapan Budi Gunawan dicopot gegara kerusuhan.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam bukan karena alasan yang spesifik, misalnya seperti kerusuhan antara massa dan aparat di beberapa daerah, yang beberapa diwarnai dengan aksi pembakaran dan penjarahan.

"Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua, kan, bagian dari evaluasi menyeluruh (dari Presiden, red.)," kata Pras menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Presiden Prabowo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025, memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam per 8 September 2025.

Dalam Keppres yang sama, Presiden juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pemberhentian keduanya diumumkan saat acara pelantikan menteri dan wakil menteri hasil perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

Walakin, Presiden Prabowo belum menentukan nama yang akan mengisi kursi menko polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan (BG).

Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab adanya anggapan Budi Gunawan dicopot gegera kerusuhan di sejumlah daerah. Begini penjelasannya.

