Budi Muliawan Ajak Generasi Muda Cianjur Kenali Filosofi Ngaos, Mamaos, dan Maenpo

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI Budi Muliawan, S.H., M.H mengajak generasi muda untuk lebih mengenal dan melestarikan budaya daerah.

Budi Muliawan menyampaikan hal itu saat menghadiri Pergelaran Rakyat tentang "Budaya Ngaos, Mamaos, Maenpo" di Cianjur, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M tersebut mengusung tema "Dengan Empat Pilar MPR Kita Lestarikan Budaya Perkuat Persatuan."

Wawan, sapaan akrab Budi Muliawan mengatakan, gelar budaya tersebut penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya Cianjur kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda.

Dia menegaskan Ngaos, Mamaos, dan Maenpo bukan sekadar kesenian atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ketiganya merupakan bagian dari filosofi kehidupan masyarakat Cianjur.

"Ngaos, Mamaos, Maenpo ternyata merupakan tiga pilar kehidupan masyarakat Kabupaten Cianjur, filosofi kehidupan masyarakat Cianjur," ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini.

Wawan menjelaskan Ngaos berkaitan dengan kehidupan spiritual dan kegiatan mengaji. Sementara Mamaos berkaitan dengan seni dan estetika, sedangkan Maenpo mencerminkan ketangguhan yang diwujudkan melalui seni bela diri pencak silat.

Ketiga nilai tersebut, lanjutnya, menggambarkan konsep manusia yang paripurna, yakni manusia yang mampu membangun hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan di sekitarnya.