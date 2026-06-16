Budiman Sudjatmiko Menyayangkan Penghentian Acara Diskusi di UGM

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyayangkan penghentian acara diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Budiman mengaku seharusnya bisa berdialog dengan sehat dan lancar selama acara.

“Saya mau, kok, berdiskusi dengan mahasiswa, tetapi, tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif,” ucap Budiman dalam keterangannya.

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Mulanya, diskusi yang digelar di UGM merupakan acara Kopdar Bareng Mas Dar bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryoni, Budiman Sudjatmiko, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Sudaryono selaku wamentan menjelaskan tentang alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan skema ekspor melalui satu pintu.

Menurut dia, selama ini mulai akhir 1990-an hingga 2025, Indonesia sudah mengalami kebocoran hingga Rp 15.000 triliun.

Kebocoran itu timbul karena adanya penipuan angka ekspor di dalam negeri dan di luar negeri.

“Kalau kita jual nikel atau sawit ke luar negeri, banyak kasus yang laporannya di dalam negeri dan laporannya di luar negeri berbeda,” tutur Sudaryono.