Budisatrio Dijwandono Puji Prestasi Siswa Sekolah Rakyat dalam Olimpiade Bahasa Asing

jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Budisatrio Djiwandono mengapresiasi berbagai inovasi sosial yang dikembangkan pemuda dan masyarakat serta prestasi siswa Sekolah Rakyat dalam Olimpiade Bahasa Asing di malam penganugerahan Bulan Bakti Nasional Karang Taruna (BBNKT) 2026 di Yogyakarta, Jum'at (23/10).

Mengusung tema “Bersatu, Bergerak, Berdampak”, BBNKT 2026 menjadi momentum untuk memberikan apresiasi atas karya, prestasi, dan kontribusi pemuda Karang Taruna dalam mengembangkan gagasan serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

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Dalam kesempatan tersebut, Budisatrio menyampaikan apresiasi kepada para peserta Pekan Inovasi Sosial.

Dia berharap berbagai inovasi yang lahir dari kreativitas masyarakat dapat dikembangkan lebih luas sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kepada semua yang mengikuti Pekan Inovasi Sosial DIY, semoga inovasi ini bisa berdampak kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Lima karya terbaik dalam Pekan Inovasi Sosial 2026 meliputi "Dari Sampah Organik Menjadi Siklus Pangan" karya Anggun Tri Cahyanto, 'Biokonversi Sampah Organik" karya Dimas Febrianta Nugroho, "Lingkungan Hidup Pariwisata" karya Eko Sujarno, "Laboratorium Sedusun" karya Kris Meilda Setiawati, dan "Aquaponik Drum" karya Mona Losinta.

Sementara itu, lima karya lainnya yang masuk Top 10 adalah "Edukasi Pertanian Rombo Depok" karya Arif Rahman O, "Terkam (Ternak Kambing) Terpadu" karya Marini, 'Sego Warisan Simbah" karya Miarsih, "Kalfis" karya Muh Ahsanul Fikri, serta "Budidaya Bebek Petelur Terpadu" karya Surono.