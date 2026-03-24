Bugatti Menghadirkan Sepeda Balap, Hanya 250 Unit, Harganya Bikin Geleng-Geleng

jpnn.com - Produsen mobil mewah, Bugatti meluncurkan produk baru kepada publik.

Namun, produk baru itu bukanlah mobil supercar melainkan sepeda dengan banderol fantastis.

Sepeda yang diberi nama Bugatti Factor One itu dikembangkan hasil kolaborasi antara Bugatti dan produsen sepeda balap asal Inggris, Factory Bikes.

Mereka menciptakan sepeda balap yang hanya diproduksi sebanyak 250 unit di seluruh dunia.

Kehadiran Bugatti Factor One itu bukanlah hal yang baru. Sejumlah pabrikan mobil mewah lainnya seperti Alfa Romeo, Porche, hingga Lamborghini telah mengembangkan sepeda tersebut.

Ini adalah cara yang relatif mudah untuk memamerkan pencapaian teknik dalam bentuk yang sederhana.

Dikutip dari CarAndDriver, Selasa (24/3), sesuai dengan namanya, sepeda tersebut merupakan wujud Bugatti terhadap kecepatan dan material eksotis.

Dengan balutan warna biru, Bugatti Factor One dirancang menggunakan serat karbon mulai dari rangka yang dirancang aerodinamis untuk membelah angin, hingga bagian terkecilnya.