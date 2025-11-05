Bugie Kurniawan Berkomitmen untuk Memperkuat Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Bugie Kurniawan menegaskan jajarannya berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola dan pelayanan publik di bidang keimigrasian.

Dia mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi pelayanan imigrasi yang lebih cepat, transparan, dan berintegritas.

Bugie Kurniawan menjelaskan pelayanan keimigrasian harus menjadi cerminan kemajuan birokrasi modern yang berbasis digital dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dia menekankan pentingnya sinergi antara fungsi pelayanan, penegakan hukum serta pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Jakarta Selatan.

‎”Pelayanan keimigrasian adalah wajah negara di mata masyarakat dan dunia. Karena itu, kecepatan, ketepatan, dan integritas menjadi prinsip utama yang tidak boleh ditawar,” ujar Bugie Kurniawan, belum lama ini.

‎Bugie juga mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan yang telah dikembangkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, seperti penerapan sistem antrean online, peningkatan fasilitas ramah disabilitas serta optimalisasi kanal pengaduan masyarakat.

‎Menurutnya, inovasi digital ini merupakan langkah nyata dalam mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi.

‎Namun, Bugie mengingatkan transformasi digital perlu dibarengi dengan sistem pengawasan internal yang kuat agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan wewenang.