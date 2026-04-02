Buka 17th SATU Indonesia Awards 2026, Astra Cari Anak Muda Pembawa Perubahan

jpnn.com, JAKARTA - Astra International kembali menggelar Semangat Astra Terpadu untuk (SATU) Indonesia Awards 2026 dengan membawa pendekatan yang lebih kolaboratif.

Pada penyelenggaraan ke-17 ini, Astra tidak hanya berfokus menjaring generasi muda inspiratif, tetapi juga memperluas dampak dari setiap inisiatif sosial yang lahir.

Program tersebut resmi dimulai melalui kegiatan kick-off yang digelar pada Rabu (1/4/2026). Agenda ini menjadi penanda dimulainya proses seleksi peserta sekaligus pengenalan tema tahun ini, yakni “Terhubung dalam Aksi”.

Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto, mengatakan tema tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.

“Melalui tema tersebut, Astra ingin menyampaikan bahwa kepedulian generasi muda perlu diwujudkan dalam kolaborasi dan aksi nyata agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Kami mendorong setiap inisiatif tidak berhenti sebagai ide, tetapi terus dikembangkan dan diimplementasikan secara berkelanjutan, termasuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa. Karena pada akhirnya, perubahan yang berkelanjutan lahir dari aksi yang saling terhubung dan diperkuat bersama untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Boy.

Pada tahun ini, Astra juga memperkuat integrasi dua program sosial utamanya, yakni SATU Indonesia Awards dan Desa Sejahtera Astra.

Langkah ini diharapkan mampu memperbesar kontribusi sosial, khususnya dalam pengembangan masyarakat di berbagai daerah.

Sejak pertama kali digelar pada 2010, SATU Indonesia Awards telah melahirkan 792 anak muda inspiratif yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi.