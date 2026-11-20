jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa terus mematangkan persiapan implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).

Langkah ini dilakukan menjelang agenda penandatanganan resmi perjanjian tersebut di Brussels, Belgia, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (21/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian kunjungan kerja ke Brussels, menggelar pertemuan bilateral dengan European Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šef?ovi?.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas kesiapan teknis kedua pihak sebelum dokumen perjanjian ditandatangani.

Airlangga menegaskan bahwa perjanjian dagang ini akan memberikan dampak strategis bagi perluasan ekspor dan kerja sama ekonomi nasional ke benua biru.

"IEU-CEPA membuka akses yang lebih luas ke pasar Uni Eropa yang berpenduduk sekitar 450 juta jiwa, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar 30 miliar dolar AS per tahun," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai pertemuan bilateral itu penting guna menegaskan komitmen kedua pihak untuk tak hanya menyelesaikan proses penandatanganan, tetapi juga memastikan kesiapan kedua pihak dalam memasuki tahap implementasi.

Pertemuan membahas langkah-langkah untuk memastikan perjanjian dapat segera diterapkan setelah ditandatangani.