Buka Akses Ratusan Akses Untuk UMKM, Folago Hadirkan AI Digital Twin

jpnn.com, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IDX: IRSX) menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan lebih dari 150 artis dan kreator konten nasional dalam acara bertajuk Folago All Stars: Empowering the New Creative Economy di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (25/5).

Acara ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Koperasi & UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik.

Bersamaan dengan penandatanganan tersebut, perseroan memperkenalkan teknologi Folago AI Digital Twin, sebuah solusi berbasis teknologi yang membangun representasi digital dari seluruh artis dan kreator yang telah menandatangani MOU.

Teknologi tersebut memungkinkan pelaku UMKM untuk pertama kalinya mengakses ekosistem periklanan berbasis figur publik dengan proses yang terstandarisasi, tanpa negosiasi konvensional yang panjang, dan dengan struktur biaya yang terjangkau sesuai skala bisnis mereka.

"Ekonomi kreatif hari ini bukan lagi sektor pelengkap, ini adalah sektor strategis nasional yang menciptakan lapangan kerja, kekayaan intelektual, dan peluang ekspor. Folago hadir sebagai bukti nyata bahwa kreativitas bisa menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya," ujar Teuku Riefky.

Industri periklanan Indonesia yang memanfaatkan artis dan kreator konten terkemuka selama ini hanya bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan berskala besar.

Keterbatasan anggaran dan kompleksitas proses negosiasi endorsement menjadi hambatan struktural yang secara konsisten menghalangi partisipasi pelaku UMKM, meskipun kebutuhan mereka akan strategi promosi yang efektif tidak kalah mendesaknya dibanding perusahaan besar.

Direktur Utama PT Folago Global Nusantara Tbk, Subioto Jingga, menyatakan penandatanganan MOU dengan lebih dari 150 artis nasional ini merupakan perwujudan konkret dari visi jangka panjang yang dibangun perseroan dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia.