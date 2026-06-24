Buka-bukaan, Jupiter Tanggapi Isu Miring soal Lonjakan Harta di LHKPN

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut harta kekayaan anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter naik lima kali lipat dalam waktu enam tahun.

Lonjakan angka tersebut disusun dengan desain mencolok, ditambah plesetan bahwa sang ketua panitia khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI ternyata juga pandai memarkirkan hartanya.

Namun, Jupiter menegaskan bahwa kenaikan dari Rp 9,9 miliar ke Rp 50,9 miliar itu tidak sefantastis yang digambarkan.

Sejak sebelum dilantik pada 2019, nilai LHKPN Jupiter sebenarnya sudah berada di kisaran Rp32 miliar.

Jika dihitung dari angka yang lengkap itu, kenaikan menuju Rp 50,9 miliar hanya sekitar 57 persen dalam enam tahun, atau kurang dari delapan persen per tahun.

Jupiter mengatakan, bagi seseorang yang sudah memiliki bank dan perusahaan properti sebelum menjabat, angka delapan persen per tahun bukan kejanggalan.

Nilai pertumbuhan itu bahkan cenderung di bawah laju kenaikan harga properti di Jakarta dan sekitarnya pada periode yang sama.

"Jadi pertanyaannya bukan apakah angkanya benar. Angkanya benar, dan memang terbuka untuk umum. Pertanyaannya adalah mengapa angka yang benar disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan," kata Jupiter.