Buka-bukaan Soal Anggaran Ratusan Triliun Program MBG, Menkeu Purbaya Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak merasa pusing dalam mengelola anggaran ratusan triliun rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya menegaskan tugasnya sebagai menteri keuangan hanya memastikan ketersediaan dana untuk membayar keperluan program prioritas tersebut.

Namun, dia menyadari ada detail yang perlu diperhatikan ketika menyalurkan anggaran ke program unggulan Prabowo tersebut.

"Saya memang nggak pusing, tinggal bayar. Cuma kan konsekuensinya ke utang segala macam, harus diperhatikan, apalagi kalau ada kebocoran sana, sini," ujar Purbaya di Sunter, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Menyusul hal itu, Purbaya mengapresiasi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru karena dinilai telah berhasil melakukan efisiensi dalam implementasi program.

Efisiensi tersebut terlihat dari pergerakan pagu anggaran tahun ini yang awalnya sebesar Rp 330 triliun, kemudian turun ke angka Rp 270 triliun hingga kini berada di level Rp 240 triliun.

Purbaya memprediksi realisasi anggaran untuk implementasi program tersebut bahkan bisa berada di bawah angka Rp 200 triliun jika kebijakan yang dijalankan sesuai dengan asumsi awal.

"Jadi, anggaran MBG, implementasinya semakin terkendali dan semakin baik, kami harapkan baik juga," tuturnya.