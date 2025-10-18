Buka Festival Benteng Victoria 2025, Wamendagri Bima Arya Sampaikan Harapan Ini

jpnn.com, AMBON - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka secara resmi Festival Benteng Victoria Tahun 2025 di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Jumat (17/10).

Festival ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas budaya serta mendorong pariwisata di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon.

Wamendagri Bima Arya mengapresiasi rencana pemerintah daerah setempat bersama Kementerian Kebudayaan untuk merevitalisasi Benteng Victoria melalui pemugaran.

Dia menilai penataan ulang benteng bersejarah tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah strategis untuk menghidupkan kembali ingatan tentang peradaban dan warisan sejarah yang dimiliki Maluku.

Wamendagri Bima menegaskan Kota Ambon dan Provinsi Maluku memiliki modal utama berupa sejarah panjang serta kebudayaan yang beraneka ragam.

Menurutnya, wilayah ini menyimpan banyak cerita, inspirasi, dan warisan turun-temurun, tidak hanya dari keindahan alamnya yang memesona, tetapi juga dari kekayaan budaya, kuliner, serta nilai-nilai luhur yang hidup di dalamnya.

“Setiap kota punya identitas, tapi tidak setiap kota itu punya karakter,” ujar Wamendagri Bima Arya dalam keterangannya, Sabtu (18/10).

Wamendagri Bima Arya menambahkan Maluku dan Ambon bukan hanya sekadar nama, tapi menyangkut karakter dan budaya yang luar biasa.