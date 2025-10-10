Buka Festival Kreatif Sriwijaya 2025, Herman Deru: Kreativitas Jalan Cepat Menuju Kesuksesan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mengatakan kreativitas dan inovasi adalah dua kunci utama bagi generasi muda untuk meraih kesuksesan di era modern saat ini. Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Festival Kreatif Sriwijaya 2025 sekaligus meluncurkan Wastra Warisan Sumsel di Dinning Hall, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Kamis (9/10) siang.

Gubernur Herman Deru menekankan untuk berhasil dalam waktu singkat, seseorang harus hidup secara kreatif. Kreativitas, kata dia, tidak hanya berarti menciptakan karya, tetapi juga kemampuan untuk membaca peluang dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Kalau tidak lahir dari keluarga kaya harus kreatif dan pandai berniaga. Contohnya pendiri Apple dan Tesla—mereka sukses karena kreatif berdagang. Jangan mudah menyerah ketika gagal, karena semangat pantang menyerah adalah bagian dari kreativitas,” ujar Herman Deru memotivasi para peserta.

Herman Deru menilai penting bagi orang tua dan lingkungan untuk menumbuhkan semangat berpikir kreatif pada anak-anak sejak dini. Pemerintah pun, lanjutnya, telah menunjukkan keseriusan dengan membentuk Kementerian Kreatif sebagai wadah bagi pengembangan ide dan talenta muda di seluruh Indonesia.

Festival Kreatif Sriwijaya, menurut Gubernur, menjadi ruang penting bagi para pelaku industri kreatif untuk berinovasi dan berkolaborasi lintas sektor. Dari seni, musik, kuliner, hingga kriya dan fashion, semua menampilkan wajah kreatif Sumsel yang beragam.

“Festival ini bukan hanya ajang pamer karya, tapi momentum untuk menghidupkan ekonomi kreatif di daerah. Melalui kegiatan ini, kita dorong masyarakat mencintai produk lokal dan bangga menggunakan hasil karya anak bangsa,” tambahnya.

Herman Deru menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel akan terus mendukung upaya yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif karena sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru pembangunan daerah.

Dia juga mengapresiasi Dekranasda Sumsel yang berkomitmen melestarikan warisan budaya lokal melalui launching Wastra Warisan Sumsel, yang mengangkat kembali kejayaan kain tradisional daerah.