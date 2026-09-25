Buka FIFA ASEAN Cup 2026 di GBK, FIFA Optimistis Sepak Bola Regional Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafstrom menilai pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia menjadi momentum penting untuk mendongkrak jam terbang internasional para pesepak bola di kawasan Asia Tenggara.

Ia mendukung secara langsung dan mendoakan kesuksesan Indonesia dalam mengemban amanah sebagai tuan rumah Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Harapan tersebut disampaikan Grafstrom saat menemui awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (25/9), tepat sebelum upacara pembukaan (opening ceremony) turnamen antarnegara Asia Tenggara tersebut resmi dimulai.

"Saya pikir membawa turnamen regional ini dengan label FIFA tentu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Saya yakin kita akan melihat banyak antusiasme dan pertandingan sepak bola yang hebat," kata Grafstrom.

Ia menilai penyelenggaraan turnamen regional ini sebagai sesuatu yang istimewa. Hal ini dikarenakan menurutunya turnamen tersebut memberikan kesempatan untuk menghadirkan rivalitas antartim di kawasan Asia Tenggara dengan para pemain terbaik dari berbagai klub di dunia.

FIFA ASEAN Cup juga membuka kesempatan para pemain-pemain di kawasan Asia Tenggara merasakan jam terbang pertandingan internasional, karena panjangnya periode jendela internasional.

Di Divisi 1 sendiri, setiap tim berkesempatan melakoni minimal tiga pertandingan dan maksimal empat pertandingan bagi mereka yang berhasil melaju ke babak berikutnya.

Mengenai alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup, Grafstrom menyebut gairah masyarakat tanah air terhadap sepak bola serta dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia menjadi faktornya.