jpnn.com, JAKARTA - After Patty resmi membuka gerai terbarunya di kawasan Pakubuwono Social Club, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/11/2026).

Restoran yang mengusung konsep American-style smash burger ini menawarkan sajian burger berbahan dasar dry-aged Wagyu beef dengan konsep bersantap santai.

Mengusung filosofi good food, cold beer, and good times, After Patty hadir dengan fokus pada kualitas rasa dan bahan baku.

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Restoran ini menyasar pencinta kuliner comfort food yang ingin menikmati hidangan dengan cita rasa autentik tanpa konsep penyajian yang berlebihan.

Menu andalan After Patty terinspirasi dari burger klasik Amerika dengan teknik pengolahan smash burger.

Teknik tersebut dilakukan dengan menekan daging saat dimasak untuk menghasilkan lapisan luar yang renyah atau crust, sekaligus mempertahankan tekstur daging yang tetap juicy dan kaya rasa.

Untuk melengkapi pengalaman bersantap, After Patty juga menawarkan frozen beer sebagai pilihan minuman pendamping burger. Kombinasi tersebut dihadirkan untuk menciptakan suasana bersantap yang santai bagi pengunjung.

Selain mengutamakan menu, After Patty juga dirancang sebagai ruang berkumpul bagi pengunjung.