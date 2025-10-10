BUKA Group Resmikan Multi Realm Games, Perkuat Pilar Gaming dengan Kiprah Global

jpnn.com, JAKARTA - PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) meluncurkan Multi Realm Games (MRG), entitas holding yang menaungi seluruh lini bisnis gaming BUKA Group, bertepatan dengan keikutsertaannya di Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025.

Ajang tahunan yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Asosiasi Game Indonesia (AGI) ini menjadi momentum strategis bagi MRG untuk memperkenalkan identitas barunya.

Peluncuran ini menegaskan langkah Bukalapak dalam memperkuat pilar Gaming, salah satu unit dengan pertumbuhan tercepat dalam ekosistem perusahaan, serta mendorong hadirnya inovasi game Indonesia di kancah global.

Sepanjang tahun 2025, MRG telah mengukuhkan posisinya di kancah internasional dengan berpartisipasi dalam sejumlah ajang industri game bergengsi.

Setelah hadir di Philippine Game Dev Expo 2025 pada Juli untuk meningkatkan eksposur di Asia Tenggara, MRG melanjutkan kiprahnya di Gamescom Cologne 2025 pada Agustus, salah satu pameran terbesar dunia yang menjadi momentum penting untuk memperkenalkan identitas baru serta meningkatkan kesadaran merek di pasar Eropa.

Partisipasi ini kemudian diperkuat melalui kehadiran di Tokyo Game Show 2025 pada 25–28 September, sebuah ajang prestisius yang semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain yang diperhitungkan dalam ekosistem gaming global.

Rangkaian internasional ini berlanjut di Gamescom Asia/Thailand Game Show pada Oktober 2025, yang menegaskan konsistensi MRG dalam memperluas jangkauan regional sekaligus memperkuat strategi ekspansi global.

"Melalui Multi Realm Games, kami menghadirkan manifestasi dari visi jangka panjang BUKA Group untuk mengangkat industri game Indonesia ke level yang lebih tinggi. Partisipasi di ajang internasional seperti Gamescom dan Tokyo Game Show mencerminkan tekad kami untuk menempatkan karya dan layanan gaming Indonesia di panggung global, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem industri kreatif dunia,” ujar CEO Gaming Prasetya Setiawan.