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Buka Hubungan dengan PSI, Jokowi: Banyak yang Enggak Percaya

Buka Hubungan dengan PSI, Jokowi: Banyak yang Enggak Percaya
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Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memperlihatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9). Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo blak-blakan soal hubungannya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin sang putra, Kaesang Pangarep.

Jokowi menegaskan status resminya sebagai anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.

"Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu," kata Jokowi di hadapan kader DPD PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).

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Suami Iriana itu juga memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI miliknya.

Menurut Jokowi, dia menunjukkan KTA tersebut untuk menepis keraguan publik terkait komitmen politiknya bersama partai berlambang gajah selama hampir satu tahun terakhir.

"Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini," ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

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Untuk meyakinkan para kader yang hadir, Jokowi juga membacakan identitas resmi beserta nomor keanggotaan yang tertera pada KTA fisik miliknya.

"Sekarang saya bacakan di sini. Tertulis nama, Jokowi Widodo. Nomor keanggotaan, saya bacakan, ya. Nomor keanggotaan saya S 337220257777777," tutur Jokowi.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo blak-blakan soal hubungannya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin sang putra, Kaesang Pangarep.

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