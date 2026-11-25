jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) memperkuat ekosistem perdagangan internasional sebelum resmi mengantongi izin sebagai bank devisa.

Perseroan merangkul Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penyediaan dan pemanfaatan layanan perbankan berbasis syariah.

Dalam kolaborasi ini, BSN akan menjadi bank menampung sistem pembayaran biaya sertifikasi karantina, sekaligus menyalurkan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku usaha.

Langkah tersebut menjadi wujud dukungan nyata perseroan terhadap agenda pemerintah dalam meningkatkan ekonomi rakyat serta mendorong UMKM naik kelas ke pasar global.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor menilai Barantin memiliki peran krusial dalam membuka akses komoditas Indonesia ke pasar internasional.

Sinergi ini memadukan kompetensi masing-masing institusi untuk membesarkan pelaku UMKM berorientasi ekspor.

"Barantin melalui pembinaan terkait karantina dan persyaratan komoditas ekspor, sementara Bank BSN masuk melalui akses pembiayaan, layanan transaksi perbankan, dan literasi keuangan. Integrasi pembayaran sertifikasi karantina ini juga diharapkan mendukung proses yang lebih mudah, efisien, transparan, dan akuntabel," ujar Alex.

Kesiapan BSN menyambut langkah strategis sebagai bank devisa ditopang oleh fundamental keuangan yang solid.