Buka Kampus di Sudirman, Cakrawala University Siapkan Mahasiswa Siap Kerja

jpnn.com - JAKARTA - Perguruan tinggi dalam portofolio Init-6 Venture Capital milik Achmad Zaky, Cakrawala University membuka kampus baru di Landmark Center Sudirman, Jakarta Selatan.

Kehadiran Sudirman Campus pada tahun ketiga operasional ini wujud komitmen institusi dalam menyiapkan angkatan kerja yang mampu menjawab kebutuhan industri.

Bersamaan dengan peresmian tersebut, Cakrawala University menyambut 1.205 mahasiswa baru yang berhasil disaring dari total 2.478 pendaftar.

Penambahan mahasiswa baru tersebut kini menggenapkan total mahasiswa aktif di Cakrawala University menjadi lebih dari 2.500 orang.

Lokasi kampus yang berada di pusat perkantoran dirancang agar porsi teori dan praktik pendidikan dapat berjalan selaras dengan tuntutan dunia kerja.

Fasilitas ini diharapkan menjadi ekosistem pendukung bagi mahasiswa untuk membangun jaringan profesional dan mengenal atmosfer kerja lebih dini.

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Rektor Cakrawala University Alim Anggono menegaskan kampus ini dibangun dengan identitas sebagai Career Ready University.

Pihak universitas berkomitmen untuk tidak menunggu hingga semester akhir dalam mempersiapkan masa depan profesional mahasiswa.