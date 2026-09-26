Buka Kantor di Indonesia, Jin Jiang Hotels Bersiap Bangun Hotel 7 Days Premium di PIK 2

jpnn.com, JAKARTA - Jin Jiang Hotels, grup hotel terbesar di Tiongkok meresmikan kantor perwakilan di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dalam meningkatkan standar layanan lokal dan efisiensi operasional.

Kehadiran Jin Jiang Hotels (Indonesia) merupakan cerminan langsung dari strategi globalisasi Jin Jiang Hotels untuk mendorong pertumbuhan di seluruh ASEAN, sebuah inisiatif yang diluncurkan sejak akhir 2025.

Sebagai bagian dari ekspansi ini, perusahaan berusaha mewujudkan semangat Belt and Road dengan memanfaatkan ekosistem digital komprehensif milik Jin Jiang Hotels.

"Jin Jiang Hotels (Indonesia) berkomitmen secara jangka panjang untuk memberdayakan mitra lokal, meningkatkan standar operasional, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di dalam industri pariwisata dan perhotelan Indonesia yang dinamis," ujar Li Xun General Manager Overseas Business untuk Wilayah Indonesia.

Keputusan untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia bukanlah tanpa alasan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor pariwisata dan perhotelan.

Selain membuka kantor, Jin Jiang Hotels (Indonesia) turut memperkenalkan standar operasional yang sudah teruji untuk mengoptimalkan proses manajemen hotel.

Jin Jiang Global Purchasing Platform (GPP) siap mendukung pengembangan dan kegiatan operasional hotel sehari-hari melalui manajemen rantai pasok dari hulu ke hilir yang mencakup pengadaan, lokalisasi, dan efisiensi operasional.

Jin Jiang Hotels (Indonesia) juga menghadirkan beragam merek hotel untuk melayani berbagai segmen wisatawan.