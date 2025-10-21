Buka Kejuaraan Catur Junior Piala Purnomo Yusgiantoro, Ini Kata Menpora ke Para Ortu

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengapresiasi peran orang tua dalam mendorong anak berprestasi di catur.

Hal itu disampaikannya saat membuka Kejuaraan Catur Junior Piala Purnomo Yusgiantoro ke-6 Tahun 2025 di Gedung Serba Guna Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (30/8).

Menpora Dito menegaskan peran orang tua sangat penting dalam mendorong anak-anak untuk berprestasi di bidang catur.

Karena itu, Menpora Dito memberikan apresiasi tinggi kepada para orang tua yang hadir mendampingi anak-anak mereka.

Menurutnya, dukungan keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk karakter dan daya juang para pecatur muda.

“Saya selalu bahagia hadir di kejuaraan catur, karena saya melihat perjuangan orang tua yang rela berkorban waktu dan tenaga untuk anaknya. Ini harus kita hargai setinggi-tingginya,” ujar Menpora Dito.

Baca Juga: Percasi Gelar Kejuaraan Catur Cepat untuk Lahirkan Grandmaster Baru

Menpora Dito mengungkapkan bermain catur sejak dini melatih anak-anak untuk menjadi pemberani, percaya diri, serta berpikir cerdas dan strategis.

Nilai-nilai inilah yang diyakini dapat menjadi bekal kesuksesan, baik di bidang olahraga maupun profesi lain di masa depan.