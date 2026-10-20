Buka Kejurnas Amatir 2026, Menko AHY Dukung Penuh Kemajuan Combat Sport Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Amatir 2026 di Jakarta guna mendorong pembinaan atlet muda menuju pentas internasional.

Kejuaraan yang diinisiasi oleh Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) ini menjadi ruang penting bagi para petinju muda, yang mayoritas masih berusia belasan tahun, untuk mengasah kemampuan mental dan fisik mereka sebelum melangkah ke tingkat regional maupun global.

Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Pertina Hillary Brigitta Lasut, Ketua Panitia Muhammad Lokot Nasution, KONI, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting bagi atlet muda untuk bertumbuh, mengasah kemampuan, dan meraih prestasi.

“Saya bersama Mas Ibas dan para sahabat lainnya tadi bisa merasakan semangat para atlet kita. Mereka adalah atlet-atlet muda, banyak yang usianya masih belasan tahun, masih SMA, dan baru merintis karier dalam olahraga tinju,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menilai kejuaraan yang diikuti atlet dari 36 provinsi tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan petinju yang kelak mampu mengharumkan nama Indonesia. Semangat membawa nama daerah diharapkan menjadi pijakan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

“Kami ingin melahirkan, mencetak, dan mempersiapkan atlet-atlet terbaik kebanggaan kita semua yang siap berlaga. Bukan hanya membawa bendera daerah masing-masing, melainkan pada saatnya juga mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga Asia, bahkan dunia,” tegasnya.

Menko AHY juga mengapresiasi kepemimpinan Hillary sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Umum Pertina. Ia berharap semangat tersebut dapat memperkuat pembinaan tinju nasional sekaligus mendorong perhatian terhadap kesejahteraan seluruh insan tinju, termasuk atlet, wasit, dan hakim.

“Bukan hanya atletnya, karena prestasi juga tidak lepas dari kesejahteraan para atlet serta para wasit dan hakimnya,” ungkap Menko AHY.