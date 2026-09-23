Buka Kelas Face Lifting Ilegal di Hotel, WNA Thailand Ditangkap Imigrasi Jakut

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara berhasil mengamankan seorang WNA asal Thailand berinisial PD karena membuka kelas pelatihan teknik pijat kecantikan (face lifting) ilegal dan berbayar di sebuah hotel di wilayah Pademangan.

“WNA asal Thailand ini merupakan pemegang Bebas Visa Kunjungan (BVK) dengan kewarganegaraan Thailand. Yang bersangkutan diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka pelatihan berbayar,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Rendra Mauliansyah di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan penangkapan itu berawal dari kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing pada Selasa (15/9).

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Berdasarkan hasil pemeriksaan, wanita berinisial PD itu diduga menyalahgunakan izin tinggal visa kunjungan dengan melakukan kegiatan memberikan pelatihan teknik pijat kecantikan (face lifting) secara berbayar di lokasi tersebut.

“Kegiatan yang dilakukan WNA Thailand tersebut diduga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang dimilikinya," ujar Rendra.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi ke negara asal terhadap yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang berlaku.

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Rendra mengatakan temuan itu menjadi perhatian petugas Imigrasi Jakarta Utara dalam rangka menjaga ketertiban administrasi dan penegakan hukum keimigrasian terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di Indonesia.

Pengawasan itu pun dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Imigrasi dalam memastikan setiap WNA mematuhi ketentuan keimigrasian selama berada di wilayah Indonesia.