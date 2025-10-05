Buka Kembali di Indonesia, Cafe Barbera Hadirkan Tradisi Kopi Italia Sejak 1870

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta kopi Italia kini punya destinasi baru di Jakarta Selatan. Setelah sempat tutup saat pandemi, Cafe Barbera kembali hadir di kawasan, Blok M, dengan konsep yang lebih besar dan beragam menu.

Kehadirannya langsung mencuri perhatian karena menawarkan pengalaman menyeruput kopi dengan tradisi yang telah terjaga sejak 1870.

Gerai terbaru ini dibuka oleh pasangan Yani Yuliana dan Ikhsan, pemegang master franchise Cafe Barbera di Indonesia.

Menariknya, peresmian pembukaan kembali Cafe Barbera ini bertepatan dengan kunjungan Elio Barbera, generasi keenam penerus bisnis kopi legendaris asal Italia tersebut.

Elio menjelaskan bahwa keistimewaan kopi Cafe Barbera terletak pada proses roasting yang perlahan dan terpisah untuk setiap jenis biji kopi.

“Kopi ini diroasting oleh ahlinya yang kemudian diberi julukan the magician of coffee. Itulah kenapa logo kami bergambar penyulap kopi kecil,” ujarnya.

Tak hanya soal kopi, Cafe Barbera Jakarta hadir dengan desain luas di atas lahan 800 meter persegi, lengkap dengan berbagai pilihan menu.

Pengunjung bisa menikmati espresso italiano, cappuccino, flat white, hingga pistachio latte yang khas aroma Italia. Untuk melengkapi pengalaman, tersedia juga pastry, gelato, serta makanan berat.