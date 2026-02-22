menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Buka Keran Impor Ayam AS, Pemerintah Pastikan Industri Domestik Tak Dikorbankan

Buka Keran Impor Ayam AS, Pemerintah Pastikan Industri Domestik Tak Dikorbankan

Buka Keran Impor Ayam AS, Pemerintah Pastikan Industri Domestik Tak Dikorbankan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kementerian Pertanian melakukan penindakan tegas terhadap satu perusahaan nakal diduga menjual ayam hidup (livebird) di bawah harga pokok produksi (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah yakni Rp18.000 per kilogram (kg) di peternak. ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menegaskan terbukanya keran impor produk ayam AS ke Indonesia tidak akan mengorbankan industri domestik. 

Pernyataan tersebut disampaikan sehubungan dengan dinamika dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia - Amerika Serikat atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART). 

Dalam skema perjanjian tersebut, Indonesia diketahui menjanjikan kebijakan untuk membuka akses pasar bagi produk ayam asal Amerika Serikat.

Baca Juga:

Haryo merinci salah satu komponen utama dalam kebijakan ini terkait importasi produk ayam dalam bentuk ayam hidup atau live poultry. 

Importasi ini secara spesifik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) di tanah air.

Volume impor untuk GPS tersebut tercatat sebanyak 580.000 ekor, dengan estimasi nilai importasi berada pada kisaran angka USD 17 juta hingga USD 20 juta.

Baca Juga:

"GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di 

Indonesia," kata Haryo, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2).

Pemerintah memastikan terbukanya keran impor produk ayam AS ke Indonesia tidak akan mengorbankan industri domestik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI