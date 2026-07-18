Buka LCC 4 Pilar MPR Tingkat Papua Barat Daya, Robert Joppy Ajak Teladani Frans Kaisiepo

jpnn.com, SORONG - Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal membuka secara resmi Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Papua Barat Daya di Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Sabtu (18/7).

Robert dalam sambutannya menegaskan LCC Empat Pilar MPR bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana membangun semangat kebangsaan, memahami nilai-nilai luhur bangsa, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait pemahaman dan implementasi nilai-nilai Empat Pilar MPR, Robert menilai peserta mesti berpegang pada dua hal luar biasa di Papua yang bisa dijadikan contoh.

Pertama, ungkapan yang hidup di tengah masyarakat Papua, yakni 'satu tungku banyak batu' yang menggambarkan pentingnya saling menopang dalam kehidupan bermasyarakat.

"Indonesia berdiri bukan karena memiliki kesamaan, melainkan karena adanya kesepakatan untuk hidup dalam keberagaman. Perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama justru menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan bangsa sesuai nilai-nilai Empat Pilar MPR RI," jelas Robert dalam keterangannya, Sabtu (18/7).

Satu hal lagi, Robert mengajak generasi muda meneladani perjuangan para pahlawan nasional, termasuk pahlawan asal Papua, Frans Kaisiepo.

"Keberanian beliau mengibarkan sang merah putih di tanah Papua, mengangkat harga diri bangsa dan harapan akan persatuan dan cita-cita agar seluruh anak bangsa dapat hidup dalam negara yang merdeka berdaulat adil dan makmur," tegasnya.