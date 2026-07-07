Buka LCC 4 Pilar MPR Tingkat Provinsi Sultra, Amirul Tamim Berpesan Ini ke Generasi Muda

jpnn.com, KENDARI - Anggota MPR dari Kelompok DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr. H. Mz. Amirul Tamim menegaskan Sultra merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA), mulai dari nikel, aspal, hingga potensi wisata bahari Wakatobi.

Namun, menurutnya, kekayaan alam tersebut tidak akan selamanya tersedia apabila terus dieksploitasi.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama agar mampu menjadi kekuatan sejati sekaligus fondasi pembangunan dan masa depan Sulawesi Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan Amirul Tamim saat membuka Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Sultra 2026 yang berlangsung di Kendari, Senin (6/7).

Amirul Tamim menyampaikan upaya membangun kualitas manusia di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren yang semakin positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sultra telah berada pada kategori tinggi.

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Pada 2025, IPM Sultra mencapai angka 74,25, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas masyarakat pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.