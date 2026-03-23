Buka Lembaran Baru, Denada Tawarkan Ressa Tinggal di Jakarta

jpnn.com - PERTEMUAN perdana Denada dengan putra kandungnya, Ressa Rizky Rossano membawa angin segar di tengah konflik antara ibu dan anak tersebut.

Manajer Denada, Risna Ories menyebut, sang musisi bahkan menawarkan Ressa Rossano untuk ikut tinggal bersama di Jakarta.

Ressa sendiri diketahui tinggal di indekos saat berada di Jakarta untuk mengurus keperluannya.

"Denada bilang, 'Nang kamu tinggal di rumah saja begitu'. Kan rumahnya kan di sini kan, di rumah nih, rumah Denada sebelah nih. 'Ini tetanggaan sama Mbak Risna', dibilang begitu," ujar Risna di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Tawaran tersebut diberikan oleh penyanyi 47 tahun itu agar Ressa bisa merasa lebih nyaman dan leluasa, terutama untuk mengejar cita-citanya.

"(Denada bilang ke Ressa), 'Jadi, enak Nang nanti biar mau kamu mau apa mau bagaimana mau diskusi soal apa karier ke depan mau bagaimana jadi enak begitu'," kata Risna menirukan ucapam Denada.

Menurutnya, Ressa tak langsung mengiyakan tawaran hangat sang ibu. Meski begitu, pemuda tersebut memberikan respons yang baik.

"Reza bilang ya, 'iya Bu nanti coba Ressa inikan pikirin begitu', ya sudah begitu," tutur Risna.