Buka Les Vokal, Pinkan Mambo: Soalnya Butuh Duit

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo kembali menjajal usaha baru. Setelah menjual donat, dia kini membuka jasa les vokal dengan nama Pinkan Mambo Academy.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

"Benar, soalnya butuh duit," kata Pinkan Mambo.

Mantan personel Ratu itu menjalankan usaha Pinkan Mambo Academy demi menambah pemasukan.

Hingga sekarang, Pinkan Mambo telah memiliki beberapa murid les vokal. Adapun biaya yang diterimanya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Sekarang sudah ada lima (murid)," beber pelantun Dirimu Dirinya itu.

Pinkan Mambo tidak memungkiri bahwa mengatur waktu untuk menjadi guru les vokal cukup sulit.

Sebab, dia menjalankan Pinkan Mambo Academy sambil tetap berbisnis donat.