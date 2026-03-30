JPNN.com » Politik » Parpol » Buka Muscab PKB Tulungagung, Kang Cucun Wanti-wanti Ancaman Global

Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Tulungagung, Minggu (29/3).

jpnn.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Tulungagung, Minggu (29/3).

Dalam momentum strategis tersebut, pria yang akrab disapa Kang Cucun itu melempar pesan kuat terkait tantangan geopolitik dunia yang kian tak menentu.

Kang Cucun menegaskan, kader PKB tidak boleh lagi hanya berkutat pada isu politik lokal. 

Menurutnya, eskalasi konflik global saat ini menyimpan ancaman nyata berupa krisis energi yang dampaknya bisa merembet hingga ke daerah.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Potensi krisis energi harus kita antisipasi sejak sekarang. Kader PKB harus punya kepekaan dan cerdas membaca arah dunia,” kata Kang Cucun dalam arahannya dikutip JPNN.com, Senin (30/3).

Legislator asal Jawa Barat ini meminta para kader untuk sigap menerjemahkan perubahan global menjadi langkah konkret di tengah masyarakat.

Dia mewanti-wanti agar kondisi ketidakstabilan ini tidak dipandang sebelah mata.

Selain soal isu global, Wakil Ketua DPR RI ini juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal.

