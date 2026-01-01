Buka Muscab se-Sumbar, Ketum PPP Tegaskan Perjuangan Partai untuk Umat

jpnn.com, PADANG - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membuka Musyawarah Cabang (Muscab) se-Provinsi Sumatera Barat di Padang, Sabtu (9/5).

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono menyampaikan optimismenya terhadap soliditas kader dan jalannya roda organisasi PPP di Sumatera Barat menuju Pemilu 2029.

Menurut Mardiono, kehadiran lengkap pengurus tingkat cabang hingga kecamatan dari seluruh Sumatera Barat menjadi gambaran bahwa kader PPP masih memiliki semangat perjuangan yang tinggi dan siap bersatu menata masa depan partai.

“Hari ini kader semua tingkatan di Sumatera Barat hadir. Ini menggambarkan bahwa kader di Sumatera Barat itu bisa dirangkul, bisa disatukan untuk menata perjuangan masa depan,” ujar Mardiono.

Mardiono menegaskan perjuangan PPP bukan semata-mata untuk kepentingan elite partai, melainkan untuk pengabdian kepada umat dan masyarakat.

“Perjuangan PPP itu bukan semata-mata karena untuk ketua umum, untuk ketua wilayah, dan untuk ketua cabang. Tetapi perjuangan PPP itu adalah untuk kemasyarakatan umat,” katanya.

Mardiono menambahkan PPP memiliki cita-cita untuk terus hadir dalam membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana semangat para pendiri bangsa.

“Kami ingin menghantarkan umat itu bisa hidup sejahtera lahir dan batin. Sebagaimana cita-cita pendiri, negeri ini dibangun agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini PPP harus hadir,” ujar Mardiono.