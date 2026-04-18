Buka Pekan Raya Cibodas, Maryono Hasan Ajak Warga Dorong UMKM Lokal Tangerang Naik Kelas

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan usaha lokal agar lebih berdaya saing di kancah yang lebih luas

Hal tersebut disampaikan Maryono saat membuka secara resmi Pekan Raya Cibodas yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Kota Tangerang di halaman Kantor Kecamatan Cibodas, Sabtu (18/04/2026).

Dalam sambutannya, Maryono menekankan bahwa acara seperti ini memiliki nilai strategis yang lebih dari sekadar perayaan tahunan. Menurutnya, Pekan Raya Cibodas merupakan wadah bagi para pelaku usaha kecil untuk menunjukkan kualitas produknya.

"Pekan Raya Cibodas tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat," ujar Maryono di hadapan para warga dan pelaku usaha yang hadir.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mengawal para pelaku UMKM agar bisa bertransformasi menjadi lebih profesional. Hal ini penting agar produk asli Tangerang tidak hanya jago kandang, tetapi mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

"Kami ingin UMKM makin berkembang, naik kelas, dan mampu bersaing, sehingga produk-produk lokal semakin dikenal luas," tegasnya.

Pekan Raya Cibodas sendiri menghadirkan berbagai produk unggulan dari pelaku usaha mikro di wilayah tersebut, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan perputaran ekonomi di tingkat kecamatan dapat meningkat signifikan seiring dengan momentum perayaan hari jadi kota.