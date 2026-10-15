Buka Peluang Karier Bagi Pengemudi, Green SM Tawarkan Skema Bagi Hasil Hingga 92%

jpnn.com, JAKARTA - Green SM menghadirkan skema penyewaan kendaraan listrik VinFast untuk memudahkan masyarakat memulai karier sebagai pengemudi tanpa harus membeli kendaraan dengan modal besar di awal.

Kebutuhan untuk memiliki kendaraan seringkali menjadi hambatan pertama, terutama bagi mereka yang belum memiliki modal cukup untuk membeli mobil.

Skema penyewaan dapat menjadi alternatif bagi calon pengemudi untuk memulai usaha dengan kebutuhan investasi awal yang lebih terjangkau.

Melalui program bertajuk Rent a VinFast. Become a Green SM Driver. Be Your Own Boss, Green SM menawarkan skema penyewaan kendaraan listrik dengan pembayaran awal mulai dari Rp2 juta dan biaya sewa mulai dari Rp254.000 per hari.

Program ini menyediakan sejumlah pilihan kendaraan VinFast, yakni Limo Green, VF e34/Nerio Green, VF 5/Herio Green, dan VF 6.

“Melalui program ini, kami ingin memberikan alternatif bagi calon pengemudi untuk memulai perjalanan profesional mereka dengan skema yang lebih terjangkau, pilihan kendaraan yang beragam, serta dukungan yang membantu mereka menjalankan aktivitas secara optimal,” ujar Mr. Pham Nhat Minh Hoang, Global Chief Executive Officer of Green SM.

Selain itu, Green SM menawarkan skema bagi hasil hingga 92%, yang memungkinkan mitra pengemudi mempertahankan porsi pendapatan yang signifikan dari setiap perjalanan.

Pendapatan aktual tetap bergantung pada aktivitas, performa, dan ketentuan program yang berlaku.