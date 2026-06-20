Buka Peluang Kolaborasi, Inul Daratista: Asal Karakter Suara Cocok

jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut Inul Daratista mengaku terbuka untuk berkolaborasi dengan musisi lain.

Namun, dia menegaskan bahwa kecocokan karakter vokal menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan bekerja sama.

"Ingin sih ada (peluang kolaborasi), cuman memang harus, kita harus 'kawin' dengan karakter suara kita juga," ujar Inul saat ditemui di Jakarta, Kamis.

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Menurut Inul, keselarasan karakter suara diperlukan agar hasil kolaborasi tetap memiliki kualitas yang baik dan dapat dinikmati oleh para pendengar.

Selain membuka peluang kolaborasi, Inul juga mengamati makin banyak musisi lintas generasi dan genre yang membawakan lagu dangdut dalam berbagai program musik di televisi.

Dia menilai kerja sama antarmusisi selama tampil di atas panggung berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap jalannya pertunjukan.

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"Sinerginya ada, kita saling membantu di setiap acara," kata pelantun "Goyang Dombret" tersebut.

Inul juga melihat perpaduan dangdut dengan genre lain, seperti pop dan disko, kini makin sering dilakukan.