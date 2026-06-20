Buka Peluang Kolaborasi, Inul Daratista: Asal Karakter Suara Cocok
jpnn.com, JAKARTA - Biduan dangdut Inul Daratista mengaku terbuka untuk berkolaborasi dengan musisi lain.
Namun, dia menegaskan bahwa kecocokan karakter vokal menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan bekerja sama.
"Ingin sih ada (peluang kolaborasi), cuman memang harus, kita harus 'kawin' dengan karakter suara kita juga," ujar Inul saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Menurut Inul, keselarasan karakter suara diperlukan agar hasil kolaborasi tetap memiliki kualitas yang baik dan dapat dinikmati oleh para pendengar.
Selain membuka peluang kolaborasi, Inul juga mengamati makin banyak musisi lintas generasi dan genre yang membawakan lagu dangdut dalam berbagai program musik di televisi.
Dia menilai kerja sama antarmusisi selama tampil di atas panggung berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap jalannya pertunjukan.
"Sinerginya ada, kita saling membantu di setiap acara," kata pelantun "Goyang Dombret" tersebut.
Inul juga melihat perpaduan dangdut dengan genre lain, seperti pop dan disko, kini makin sering dilakukan.
Inul Daratista membuka peluang kolaborasi dengan musisi lain, asalkan karakter vokalnya saling melengkapi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Otto Media Grup & Sadewi Essential Care Perkuat Kolaborasi Brand hingga Rantai Pasok
- Pertamina dan SLB Memperkuat Kolaborasi dalam Teknologi Hulu dan Solusi Rendah Karbon
- Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan & Pelayanan di Daerah Ini Lewat Sinergi Lintas Instansi
- Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Gencar Edukasi hingga Perkuat Kolaborasi
- BTN dan Kemensetneg Berkolaborasi Bikin Transaksi ASN Makin Seamless
- Pertamina & Apache Bahas Peluang Kolaborasi Global Pengembangan Reservoir Migas Kompleks