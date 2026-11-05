Buka Peluang Pasar Global, Bea Cukai Dorong UMKM Daerah Naik Kelas
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pemasaran, termasuk menembus pasar internasional.
Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur II dan Bea Cukai Biak.
Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II melakukan asistensi kepada UMKM binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Rabu (14/10).
Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai memberikan pendampingan kepada pelaku usaha gula merah sebagai produk unggulan desa.
Asistensi mencakup pengenalan ketentuan ekspor, pemenuhan persyaratan kepabeanan, serta pemanfaatan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekspor.
Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam memasuki pasar internasional sekaligus membuka peluang pengembangan produk baru.
Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II juga mendorong kolaborasi antarpelaku UMKM binaan untuk memperluas jaringan dan peluang usaha.
Upaya serupa dilakukan Bea Cukai Biak melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) dengan mengunjungi sejumlah pelaku usaha lokal di Kabupaten Biak Numfor pada Rabu (21/10).
Bea Cukai Biak melakukan pendataan dan dokumentasi kegiatan usaha serta produk CV Garda Mas Biak yang berpotensi dipasarkan melalui portal UMKM Kementerian Keuangan.
Bea Cukai terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas usaha.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Terus Dorong UMKM Daerah Memperluas Akses Pasar Ekspor Lewat Pendampingan
- Tak Sekadar Berbisnis, Mitra Binaan Pertamina Ikut Buka Lapangan Kerja
- Lewat Kegiatan CVC, Bea Cukai Terus Bangun Komunikasi dengan Industri Hasil Tembakau
- Bea Cukai Gandeng BPDP, Edukasi Pelajar SMA di Belitung dan Beltim Lewat Kegiatan Ini
- TBIG Perkuat Peluang Usaha Melalui Inkubasi Rumah Batik
- Kementerian UMKM & PNM Segera Salurkan Pembiayaan Perempuan Prasejahtera Berbunga 8 Persen