Buka Pendaftaran BML Vol 3, PPA dan Lokananta Siapkan Regenerasi Musisi Muda

jpnn.com, SURAKARTA - PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA mendukung pengembangan talenta musik Indonesia melalui peluncuran Bintang Muda Lokananta (BML) Vol. 3.

Bintang Muda Lokananta merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PPA di bidang pendidikan, khususnya inkubasi musisi muda sebagai pelaku industri ekonomi kreatif.

Peluncuran program yang sekaligus membuka pendaftaran peserta ini menjadi bagian dari peringatan 70 Tahun Lokananta, sekaligus menegaskan peran Lokananta sebagai institusi musik bersejarah yang berlanjutan.

Melalui rangkaian program yang mencangkup proses kurasi, Lokananta Studio Gigs, mentoring bersama praktisi industri, rekaman profesional, perilisan karya, hingga tur promosi, peserta mendapatkan pengalaman dan wawasan praktis l untuk membangun karier musik yang berkelanjutan berdaya saing di industri kreatif.

Keberhasilan penyelenggaraan BML juga didukung oleh keterlibatan para musisi dan profesional industri musik sebagai juri dan mentor, di antaranya Iga Massardi, Lafa Pratomo, Kukuh Rizal, Endah Widiastuti, Ferry Dermawan, dan Satria Ramadhan.

Sejak direvitalisasi dan kembali dibuka untuk publik pada 2023, Lokananta terus berkembang tidak hanya sebagai cagar budaya music Indonesia di Surakarta, tetapi juga menjadi sebuah destinasi yang mengintegrasikan pelestarian warisan musik, produksi kreatif, pertunjukan, kolaborasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Revitalisasi Lokananta tidak berhenti pada pemugaran gedung. Aset negara ini harus terus produktif dan menciptakan nilai. Lewat BML, Lokananta kembali melakukan hal yang dulu membuatnya besar: menemukan musisi, merekam karya baru, dan membawanya ke publik. Kami ingin kehadiran PPA di sini memberi dampak ekonomi sekaligus dampak sosial dan budaya," ujar M. Teguh Wirahadikusumah, Direktur Utama PPA.

Wendi Putranto, CEO Lokananta mengatakan selama tujuh dekade, Lokananta telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah musik Indonesia.